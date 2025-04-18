1966Ç¯¤ÎÀÅ²¬¸©°ì²È4¿Í»¦³²»ö·ï¤Ç»à·º¤È¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯10·î¤ËºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ÎÊÛ¸îÃÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¾®Àî½¨À¤ÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎÊ¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ´Û¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÚµòÙÔÂ¤¡Ê¤Í¤Ä¤¾¤¦¡Ë¤Ê¤ÉÁÜººµ¡´Ø¤Î¸Î°Õ¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÁÜºº¤ÎÁ´²áÄøÏ¿²è¤ä¡¢ºÆ¿³Ë¡¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎºÆ¿³µ¬Äê¡Ë²þÀµ¤ÎÉ¬Í×À­¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£¾®ÀîÊÛ¸î»Î¤ÏÈÈ¹ÔÃå°á¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö5ÅÀ¤Î°áÎà¡×