Ê¡²¬¸©¤ÎÃÞ¸å»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢Íè´Û¼Ô¤Î¡È°ì¿ä¤·¡É³¨ËÜ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö³¨ËÜÂç¾Þin¤Á¤¯¤´¡×¤ò½é´ë²è¡£26Æü¤«¤éÍ½ÁªÅêÉ¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó³¨ËÜ³¨ËÜÂç¿Í¤Î³¨ËÜ¡½¤Î3ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢Í½ÁªÅêÉ¼¤Ç³Æ1ºý¤òÁª½Ð¡£Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿3ºý¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢7·î¤ËÂç¾Þ¤ò·è¤á¤ë¡£Âç¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ë¤Ïµ­Ç°¹Ö±é¤ò°ÍÍê¤·¡¢»ÔÌ±¤Ëºî²È¤ÎÆùÀ¼¤òÆÏ¤±¤ëÊý¿Ë¡£»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯»Ò²½¤ÎÃæ¤Ç¤â³¨ËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿­¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹°÷¤Î