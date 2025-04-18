2025Ç¯7·î´üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢Çß±à¹â¹»¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÂç¹¾ÁÕ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ï¡¢Ëö¼¡Í³µªÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©