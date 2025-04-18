【モスクワ共同】ロシアのポリャンスキー国連次席大使は17日、米ロ首脳が3月の電話会談で合意したウクライナのエネルギー施設への攻撃停止に関して、国連安全保障理事会の非公開会合を要請したと明らかにした。タス通信が報じた。
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