【モスクワ共同】ロシアのポリャンスキー国連次席大使は17日、米ロ首脳が3月の電話会談で合意したウクライナのエネルギー施設への攻撃停止に関して、国連安全保障理事会の非公開会合を要請したと明らかにした。タス通信が報じた。