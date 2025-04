中国のeコマース大手であるTemuとSHEINが、アメリカの関税ルールが変更されることにともない、アメリカでの価格を引き上げることを決定しました。アメリカは800ドル(約11万4000円)以下の輸入品を免税する「デ・ミニミス・ルール」を敷いていたのですが、ドナルド・トランプ大統領の指示で中国と香港は対象外となりました。Temu and Shein slash US ad spending as trade war hitshttps://www.ft.com/content/9f98dbfc-4643-4a45-a8