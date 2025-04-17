パパブブレ(PAPABUBBLE)から、宇宙空間をイメージしたキャンディやグミが登場。2025年4月17日(木)より、全国のパパブブレ店舗ほかにて発売される。不思議な”宇宙空間”を表現したシリーズが登場ユニークなデザインの手作りキャンディを提供するパパブブレが、ミステリアスにきらめく宇宙空間から着想したシリーズを展開。UFOや宇宙飛行士、銀河などをモチーフに、不思議な”宇宙体験”が味わえるお菓子を用意した。UFOや宇宙飛行