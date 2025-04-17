2025年4月18日、横浜赤レンガ倉庫に「BEER STAND and PIZZA BAR」がグランドオープン。「Café & Rotisserie LA COCORICO（ラ ココリコ）」と常陸野（ひたちの）ネストビールを製造する「木内酒造」がコラボレートした新業態店舗で、ここでしか味わえないビールビールに合うピザなどを気軽なビアスタンド形式で販売します（画像は全て提供・イメージ、価格は税込）。【写真】ビールに合うアツアツの焼き立てピザ。海を眺