¡Ø¤¢¤«¤¤êÁÆ°¡Ù¡Ê±à»³ÆóÈþ/¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡Ø¤¢¤«¤¤êÁÆ°¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à20À¤µªËö¤Ë»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤¿±à»³ÆóÈþ¤Î·æºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØêÁÆ°¡Ù¡ØÂ³ êÁÆ°¡Ù¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¼î¶ÌÃ»ÊÓ¤Ë¡¢½é¼ýÏ¿ºîÉÊ¤ÈÉÁ¤­²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢Ç³¤¨À¹¤ë²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¾×Æ°¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ëºîÉÊ½¸¡£¶ìÇº¤äÍßË¾¡¢ÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¡¢´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÅ¥½­¤¤¾×Æ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤¬¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï4·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤¢¤«¤¤êÁÆ°¡Ù¤«¤é¡¢¼ã¤¤¥«