お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が17日、自身のインスタグラムを更新。NMB48の元人気メンバーとイベントで共演したことを喜んでいる。【写真】今や人気女優さん！ダイアン津田が元NMBメンバーと2ショット現在配信中の三井住友銀行のサービス「Olive」のウエブCM「通帳の人」篇に出演している津田。この日は「三井住友銀行のOlive500万アカウント突破大感謝イベントになーたんと出ました」と、同サービスのイベントで渋谷凪