¡ÖåºÎï¤Ê¤­¤Ä¤Í¤¬¸½¤ì¤¿¡×44ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËµÓ¸÷¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï11Æü¤ËÀ¾Éð¤È¤Î»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿44ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿»Ïµå¼°¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ËÂç¶½Ê³¡ª¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤¿¤«¤é¤Þ¤¿ºÜ¤»¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÇØÈÖ¹æ¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î69¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ(44)¡£ ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ø¼°X¤ÏÆ°²è¤Ç»Ïµå