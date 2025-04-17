¡ÖµßÌ¿¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë3¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¾¾ËÜ¼ãºÚ¼ç±é¤Î¿å10¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡Ú¸ø¼°¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥éµßÌ¿¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë3¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¡Ö#¾¾ËÜ¼ãºÚ #ÃöÄÍ·òÂÀ #¹Ó°æÎèÎÉ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î3¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¡Ö