元ラグビー日本代表の五郎丸歩さんとEXILEのAKIRAさんがプロデュースする、2025年11月開催の音楽フェス「磐田シーサイドドリームフェス2025」。4月17日、第2弾となる出演アーティストが発表されました。 【写真を見る】「DOBERMAN INFINITY」など追加出演決まる 五郎丸歩さん＆AKIRAさんプロデュースの音楽フェス「Iwata Seaside Dream Fes 2025」 「磐田シーサイドドリームフ