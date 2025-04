DYGLが、ニューシングル「Big Dream」を4月23日に配信リリースすることを発表した。関連記事:DYGLが語るポップに突き抜けた新境地、Ykiki Beatから再発見したこと同楽曲は、4枚のアルバムを経て、1枚目のEP『Don't Know Where It Is』とリンクするようなシンプルで直球のロックに立ち返った新しい方向を定義づける一曲。バンド初期から持っていた音楽の持つ身体的なエネルギーを強調しながら、4枚のアルバムを経たことによる音楽