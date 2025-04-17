プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。4月5日（土）、12日（土）の放送ゲストは、元競泳日本代表の北島康介（きたじま・こうすけ）さんです。この記事では、4月12日の模様をお届けします。北島康介さん（左）とパーソナリティの丸山茂樹◆趣味のゴルフでメ