（花蓮中央社）東部・花蓮県の花蓮港に17日、バハマ船籍の国際クルーズ船「シーニック・エクリプス2」が寄港した。同港への国際クルーズ船寄港は昨年4月の東部沖地震以降初めてで、港の運営企業が噴水で船を出迎えた他、同県政府も台湾原住民（先住民）族のダンスで乗客を歓迎した。この日はクルーズ船の乗客100人以上がタロコ（太魯閣）渓谷のビジターセンターや、日本統治時代に建設された建物を活用した文化施設「松園別館」な