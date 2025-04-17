Image: Shutterstock.com WccfTechが、リーカーKepler L2の情報をソースとして、ポータブルPlay Station 6の噂を報じています。ポータブルPS6の性能は？ポータブルになったらスペックは、性能はどうなるの？ 据え置き型よりは下がっちゃうでしょ？というのは気になるポイント。同じくWccfTechの報道によれば、ポータブルPS6の性能はXbox Series S以上、PS5未満。メモリ帯域幅が足りず、PS5と