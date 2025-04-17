Hey！Say！JUMP中島裕翔（31）が17日、千葉県内で行われた「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」（18〜20日、千葉・幕張メッセ）開催記念前夜祭スター・ウォーズ祭りに登壇した。イベントには中島をはじめ、宇宙飛行士の野口聡一さん（60）やお笑いコンビミキの昴生（39）と亜生（36）ら、各界からスター・ウォーズ愛を持つゲストが出席。作中でおなじみ「ジェダイ」を思わせるローブ姿で登場し、フォース（エネ