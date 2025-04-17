サッカーに限らず、何事においても次の時代へと歩みを進めるためには新陳代謝が大事で、さまざまな理由のもと人事異動や世代交代が不定期に行われる。今季のJ1はそのタイミングを迎えたチームが多く、8チームが新たな指揮官を迎えている。鬼木達（鹿島）、リカルド・ロドリゲス（柏）、松橋力蔵（FC東京）、長谷部茂利（川崎）、スティーブ・ホーランド（横浜FM）、樹森大介（新潟）、アーサー・パパス（C大阪）、金明輝（福岡）。