シカゴ・カブスが今永昇太投手の出演するCMを球団公式Xで公開した。その内容は、今永がシャワー中にボディーブラシをマイク代わりに球団応援歌「Go Cubs Go」を歌うというシンプルなもの。映像の最後には、「BE HERE FOR IT（みんなで応援しよう）」と今永の英語のナレーションも聞ける。このCMは、15秒の短い映像ではあるが、心地よくリズミカルに歌う今永の姿が映し出され、ユニークな彼のキャラクターにマッチしたコミカルな仕