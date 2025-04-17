16日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグでインテル・ミラノと対戦し、2-2で引き分けた。この結果、2戦合計スコアでインテルが4-3でバイエルンを上回ったため同クラブが準決勝進出を果たし、バイエルンはベスト8敗退となった。この試合について、ドイツでは58分にインテルのラウタロ・マルティネスが決めた同点ゴールの際にハンドがあったとして主審の判定に対する抗議の声が相