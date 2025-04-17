2026年WBC米国代表の主将を務めるニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、ヤンキースタジアムで会見を行い、主将就任や米国代表メンバーに選出された思いを口にした。ジャッジは、この日、米国代表のマーク・デローサ監督と共に会見場に姿を現し、代表チームのキャップをかぶって臨んだ。まず代表メンバーに選出されたことについて「これは国を代表するチャンス。国のために出場したいという本当に謙虚な気持ち