愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水の節水対策が、18日から始まります。 愛知県によりますと、豊川用水の節水対策は18日午前9時から始まり、節水率は農業用水・水道用水・工業用水とも5%です。 去年12月以降、平年と比べ雨量が少なく、宇連ダムや大島ダム、調整池を合わせた水源の17日午前0時時点の貯水率は48.3%となっています。 豊川用水の節水対策は6年ぶりです。 今後も雨量が少なく貯水率が低下した場合