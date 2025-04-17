「3COINS」は、4月18日（金）から、釣り専門メディア「ルアーマガジン」（内外出版社）とコラボしたアイテムを、一部店舗や公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。【写真】オリジナルブランドの“トートバッグ”も！展開される商品一覧■釣りを手軽に楽しめるアイテム今回発売されるのは、“釣りを始める方もトリコにできるアイテム”をコンセプトに「ルアーマガジン」が監修を務めたコラボブランド「CRANE＋L（クレーン