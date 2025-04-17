「マクドナルド」の人気商品「チキンタツタ」と『名探偵コナン』のコラボが、4月16日（水）から、全国の「マクドナルド」で開催中。期間中、定番の「チキンタツタ」や新商品の「タルタル南蛮チキンタツタ」などが『名探偵コナン』コラボパッケージで提供されます。そんな本コラボ商品の一つである「マックフィズ 瀬戸内レモンヨーグルト味」のカップが、「考えた人天才」「エモい」と話題を集めています。実際に購入して試してみ