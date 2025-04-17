あきんどスシローは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とのコラボを4月23日より実施する。この度、「スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したい」という想いから、HoYoverseが贈るスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とのコラボが実現した。今回のコラボでは、すしやスイーツをはじめとした複数のコラボ商品が登場。コラボ限定ピック付きの「炙り