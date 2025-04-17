ローソンはこのほど、振っておいしい「パスタサラダシリーズ」をリニューアル。4月15日より、パスタサラダ3品と、パスタ以外の麺類を使用した3品の計6品を順次発売している。ローソン「振っておいしいパスタサラダ海老明太子」新しいパスタサラダシリーズでは、パスタサラダ3品に加え、フォー、ラーメン、パリパリ麺といったパスタ以外の麺とサラダを組み合わせたバラエティ豊かな6品がラインアップされている。4月15日発売のパ