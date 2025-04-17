ローソンは4月22日より、フローズンドリンク「ストロベリーフラッペ」と「キャラメルフラッペ」を、全国のローソンのマチカフェ展開店舗にて発売する。ローソン(左)ストロベリーフラッペ、(右) キャラメルフラッペ今回発売されるのは、冷凍状態の商品にマチカフェで使用している生乳100%のホットミルクを注いで、かき混ぜて食べるフローズンドリンク2品。「ストロベリーフラッペ」(380円)は、いちごソースの上に、みぞれとアイスを