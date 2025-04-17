日本サッカー協会(JFA)は17日、アスリート委員会のメンバー構成を決議し、新たにシントトロイデンのDF谷口彰悟が入閣した。アスリート委員会は「競技環境に関する選手視点での現状分析と課題抽出」「課題解決に向けた提案・提言」を目的に2020年に発足。当初から川口能活氏が委員長を務めている。▼委員長川口能活(磐田GKコーチ)▼委員播戸竜二(Jリーグ選手OB会副会長)中村憲剛(川崎F Frontale Relations Organizer、Jリーグ特