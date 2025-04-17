物価が上昇する中で注目度が急上昇中なのが、オーストラリア産のお肉とワインだ。2025年4月9日に「オーストラリア・フード＆ワイン・コラボレーション・グループ』が東京で「Taste the Wonders of Australia（オーストラリアの魅力を味わう）」と題して業界・政府関係者向けのラウンドテーブルと記者発表会を開催した。肉やシーフード、ワインなど業界5団体が来日業界団体の方々『オーストラリア・フード＆ワイン・コラボレーショ