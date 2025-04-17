アジアサッカー連盟(AFC)は17日、今月下旬にサウジアラビアで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝以降で、オフサイド判定を迅速に行う「半自動オフサイドテクノロジー」が導入されることが決まったと発表した。アジアのクラブ国際大会では初めての導入となる。半自動オフサイドテクノロジーはビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)をサポートするため、オフサイドの判定プロセスの主要な要素を自動化する