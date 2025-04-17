YANGWANG U8が「緊急浮上モード」のデモを実施 BYDがいま持っている技術の粋を集めて開発した高級EV「YANGWANG U8」。4つのモーターを独立制御してその場で回転する「タンクモード」や、浸水を察知すると即座に車体を水上に浮上させる「緊急浮力モード」など、これまでのクルマになかった機能もトピックスとなっている。今回、バンコク国際モーターショーでは、会場内に設営されたプールで「緊急浮力モード」のデモンストレーシ