「最大限のリスペクトを曲に込めました」と来夢が語る、キズの新曲「 R/E/D/ 」。この楽曲には、キズのメンバーたちがそれぞれ影響を受けてきた“VISUAL”へのオマージュがたくさん盛り込まれている。その中にはもちろん、キズと同じ事務所の先輩であるDIR EN GREYのモチーフも。◆撮り下ろし写真これまであまり公の接点がなかったDIR EN GREY とキズだが、せっかく同じ事務所にいるわけである。「 R/E/D/ 」を機に、両バンドのリ