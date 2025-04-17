さくらみこが17日までに自身のYouTubeチャンネルでの配信内で、16日に卒業が発表された「ホロライブ English」所属がうる・ぐらの卒業について触れた。【動画】がうる・ぐらの卒業に「びっくりした」と語ったさくらみこの配信ゲーム『ポケットモンスター ルビー』で色違いのコイキングを釣り上げる企画に挑戦しているさくらみこは、配信中にがうる・ぐらの卒業について触れ「ウチらも突然知らされまして。びっくりしたね」と寝