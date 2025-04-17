Mrs. GREEN APPLE・大森元貴とtimelesz・菊池風磨がダブル主演する映画『＃真相をお話しします』の入場者プレゼントが、公開初日4月25日から27日までの3日間限定で配布されることが決定。さらに、25日に初日舞台あいさつが行われることが決まり、その模様が生中継されることが発表された。【動画】ミセスの主題歌入り『＃真相をお話しします』最新予告本作は、結城真一郎が2021年に発表し、第74回日本推理作家協会賞（短編部門