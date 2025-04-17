ディズニーの名作アニメーション映画を実写化した『白雪姫』。キャスティングを巡るファンからの反発や、イスラエル・パレスチナ問題に関する政治的対立などトラブルが続出し、興行的にも低調なスタートを切ったが、今度はレバノンで上映禁止が決まったようだ。【写真】日米白雪姫共演！レイチェル・ゼグラー来日イベントフォトギャラリーVarietyによると、同国で映画やメディアの監視を行うアフマド・ハジャール内務大臣が