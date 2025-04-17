ダニー・ボイル監督の映画最新作『28年後...』より、本予告が解禁された。また、4月28日よりムビチケ前売券（オンライン）が発売されることが決まった。【動画】衝撃シーンの連続！ 『28年後...』本予告本作は、アカデミー賞監督ダニー・ボイルとアカデミー賞ノミネートの脚本家アレックス・ガーランドがタッグを組み、徹底したリアリティーと臨場感を追求して描いた＜人間＞と＜感染者＞の命がけのサバイバル・スリラー。2人