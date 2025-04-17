格闘家の秋山成勲が17日に自身のインスタグラムを更新。日本でも大人気となったNetflixシリーズ『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』で活躍した世界的シェフと肩を組む仲良しショットを公開した。【写真】スパーリングをするジョングク＆秋山成勲の動画＜インスタ2枚目＞秋山が満面の笑顔で肩を組んでいるのは、エドワード・リー氏。リー氏は、優勝賞金3億ウォンがかかったNetflixの料理番組『白と黒のスプーン』二出演。すで