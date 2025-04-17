「欧州ＣＬ・準々決勝第２戦、レアル・マドリード１−２アーセナル」（１６日、マドリード）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードカルロ・アンチェロッティ監督が欧州チャンピオンズリーグ敗退後、自身の将来についての発言を拒んだ。準々決勝でアーセナル（イングランド）に２戦２敗で連覇が無くなった直後の記者会見で話した。今後について問われたアンチェロッティ監督は「自分の将来がどうなるかは分からな