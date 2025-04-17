通勤や外回りなど忙しいビジネスパーソンは長時間歩くことが多いもの。可能な限りビジネスシューズは履き心地が良く、疲れにくい1足を選びたいところですよね。そこで注目したいのが、ASICS Walking（アシックスウォーキング）から発売される新たなビジネスシューズ「GEL-BIZ SERIES（ゲルビズ シリーズ）」全4種（1万9250〜2万6950円）。同社がこれまで培ったスポーツシューズのテクノロジーとスタイリッシュなデザインを融合させ