俳優の鈴木亮平、有村架純、鈴鹿央士が17日、都内で行われた映画『花まんま』（4月25日公開）の完成報告プレミア試写会に参加した。【集合ショット】豪華すぎ！笑顔で手をふる鈴木亮平＆有村架純ら有村演じるフミ子の婚約者で、動物行動学の助教・中沢太郎役を鈴鹿が演じた。鈴鹿は「カラスとしゃべれるって、ちょっと不思議な感じはするんですけど、そこに向き合ってる真摯さというか、真っすぐさが伝われば変に見えないと思