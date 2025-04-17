国内最大の指定暴力団「六代目山口組」の分裂抗争が新たな展開を迎えた。8日、直系団体「平井一家」本部（愛知県豊橋市）に組幹部が勢揃いし、「抗争終結」が宣言されたというのだ。【本人の写真】司忍組長とのツートップ体制を長らく敷いてきた6代目山口組の高山清司若頭。ここへきて抗争の火種が…？「六代目側は神戸山口組やそこから派生した池田組、絆會などの暴力団と抗争を続けてきましたが、六代目側ナンバー2である&#370