Laka（ラカ）が、「ラカ ピクシーブロウカラ」を2025年4月19日（土）より全国のバラエティショップにて順次発売。発売に先立ち、4月1日にはQoo10では先行販売を開始している。■テクニックいらずにこなれ感と躍動感矢じり型のスリムスクリューブラシで、ムラなく塗れて繊細で完成度の高いスタイリングが可能。また、カラー展開はリキッドベーシックタイプ1色とリキッドカラータイプ6色の全7色。目指すものは自然体そのままに、瞬