ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、4月24日に、「白桃のパフェ」を発売する。「白桃のパフェ」は、甘くジューシーな白桃のコンポートや、ひんやりとした白桃ソルベ、濃厚な甘みの黄桃ペーストなど、桃のおいしさを存分に堪能できる商品とのこと。ヨーグルトとミックスベリー、フランボワーズソースの酸味が桃の上品な甘みを引き立てる。桃づくしの爽やかなパフェを最後の一口まで楽しんでほしいという。