ジンズ（以下、JINS）は、JINS独自開発（円柱形の意匠において（意匠登録済））の「全方位可動ヒンジ」を搭載した壊れにくいメガネ（可動域の広い丁番ですが回転運動や強い力、衝撃が加わると破損する恐れがある。すべての衝撃に対して、無破損を保証するものではない）「JINS 360°（ジンズ サンロクマル）」を、4月24日から全国のJINS店舗、JINSオンラインショップで発売する。JINSが実施したアンケート調査（実施期間8月30日〜9