「ピノ き・な・こ」森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、「ピノ き・な・こ」を4月28日から期間限定で発売する。「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年の発売以来たくさんの消費者から支持され、昨年10月には発売49年目を迎えた。今回発売する「ピノ き・な・こ」は「ピノ」史上初のきなこ味となる。きな