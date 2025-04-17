17日午後6時10分ごろ、金沢市堅田町の国道159号「山側環状」の金沢森本IC近くで「車と車の追突事故があった」と警察に通報がありました。警察によりますと、車3台が追突したとみられますが、けが人はいないということです。事故の影響で現場付近は片側交互通行となっていて、前後で渋滞が発生しています。