アメリカのトランプ政権の関税政策を巡り、中小企業の支援のため、栃木県が設置した連絡会議の第１回の会合が１７日、県庁で開かれました。 この会議は、トランプ政権の関税政策に対し、自動車産業など製造業が多い栃木県内の中小企業への影響が懸念されるため、その支援策を検討し、影響を最小限に抑える目的で栃木県が１０日に設置しました。 第１回の会議には、県のほか関東経済産業局や栃木労働局、県内の経済団体や金融機関