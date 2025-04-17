韓国映画のタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「엽기적인 그녀（ヨプキジョギン クニョ）」を訳すと？日韓で大ヒットした韓国映画「엽기적인 그녀（ヨプキジョギン クニョ）」を知っていますか？ヒントは、2001年に公開された韓国のロマンティック・コメディ映画です。いったい、「엽기적인 그&