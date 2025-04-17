マンチェスター・シティに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネに、MLS（メジャーリーグ・サッカー）のシカゴ・ファイアーが関心を示しているようだ。16日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。マンチェスター・シティに移籍して以来、デ・ブライネは公式戦通算411試合に出場して107ゴール176アシストを記録し、数多くのタイトル獲得に貢献してきた。そして4月4日、自身の公式SNSアカウント