人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年4月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）人の事情にはノータッチが◎。詮索すると人間関係に波乱が……。 11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）財布に余裕がありそう。でも無駄遣いしないよう注意を。 10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）目立たないこと